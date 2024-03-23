Станиславский сказал бы: не верю! Простите великодушно, но и я не верю в распространяемые многими новостными каналами версии, мнения экспертов и политиков относительно виновников теракта в Москве. И не стоит обвинять меня в предвзятости. Для того у меня, как и любого, способного к логическому мышлению человека, есть множество основанных на фактах причин и доводов.

Но прежде чем приступить к размышлениям о том, кто и по каким мотивам мог совершить это жестокое, бесчеловечное, кровавое преступление в московском «Крокус Сити Холле», выражу соболезнования родным погибших и пожелаю быстрейшего выздоровления пострадавшим. Любой теракт, вне зависимости от причин, его вызвавших – это прежде всего неоправданное насилие, жестокое варварство недочеловека против человека, требующее решительного осуждения. И наш коллектив, как и весь Азербайджан, глубоко потрясен этим терактом и решительно его осуждает.

А теперь приступим к рассуждениям. Золотое правило следствия – Cui bono? Cui prodest? То есть, надо искать кому выгодно. Отсюда и оттолкнемся.

Как известно, сразу после теракта заменивший главного всезнайку российской политики и глашатая кулуарных политических секретов Владимира Жириновского и один из главных ответственных за стабильность и безопасность государства российского в качестве зампредседателя Совбеза РФ экс-президент Дмитрий Медведев стал в манере своего духовного отца сыпать угрозы в адрес Украины с обещанием «уничтожить ее руководство». Российские ТВ тоже в главные подозреваемые записали Украину, а заодно и США, а версию с «Исламским государством» преподнесли как вброс, хотя версию с ИГИЛ упоминал по горячим следам в ночном выпуске и Первый Канал, но к утру тоже стал ставить ее под вопрос. Следственный комитет России заявил о задержании четверых подозреваемых, а ФСБ сообщило, что после совершения теракта подозреваемые планировали перейти границу с Украиной, где «имели соответствующие контакты». Несмотря на первые сведения о центрально-азиатском происхождении террористов, российская пропаганда продвигает их связь с Украиной.

То же самое сделал и Владимир Путин, заговоривший спустя 20 часов после теракта, связав нападение на «Крокус Сити Холл» с Украиной. «Они (террористы) пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал он, добавив, что спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

То есть, российский лидер, юрист по образованию, фактически бездоказательно обвиняет соседнюю страну в пособничестве террористам. В то время как саму Россию уже считают государством-спонсором терроризма за чудовищные преступления в Украине парламентская ассамблея Совета Европы и Евросоюз, отдельно признали действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды.

С другой стороны, о террористической угрозе со стороны ИГИЛ Россию предупредили американцы еще 7 марта. Однако, в Кремле проигнорировали это предупреждение американских спецслужб. Кстати, предсказавших и начало вторжения в Украину. Сам Путин за три дня до теракта на коллегии ФСБ назвал предупреждения о готовящихся атаках «откровенным шантажом»: «Все это напоминает откровенный шантаж и намерения запугать, дестабилизировать наше общество».

Cui bono? Cui prodest? – Кому выгодно?

Из чего напрашиваются выводы – либо российские спецслужбы причастны к подготовке этого теракта, что не удивило бы с учетом оставленных ими следов в других терактах – взрывах домов в Рязани, терактов в Беслане и в Дубровке; либо решили не мешать готовящемуся и уже отслеженному теракту, чтобы использовать его для дискредитации Украины в глазах мировой общественности; либо же «кремлевские башни» стали действовать в разноголосицу и Путина даже не уведомили, или же предложили ему использовать теракт для дальнейшего закручивания гаек и борьбы с несогласными внутри страны, радикализации общества, эскалации войны и новой мобилизации.

О приоритете для Кремля войны в Украине и сохранения собственной власти свидетельствует тот факт, что вместо поиска и наказания виновных, допустивших в столице теракт подобного масштаба, Путин и его пропаганда пытаются за уши притянуть Украину к этому преступлению, поставив его преградой для дальнейших поставок западной военной помощи.

А теперь разберемся: интересант ли Украина?

Во-первых, это не стиль Украины. Диверсии – да, идет война и скрытые специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп или отдельных людей — диверсантов — по выводу из строя наиболее важных объектов противника путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели являются одним из методов ведения войны. И Украина этим успешно пользуется. Но террор против гражданских украинская сторона не совершает, стараясь максимально придерживаться правил ведения войны, чтобы соответствовать образу кандидата в Евросоюз, стремящегося занять место в ряду цивилизованных демократических стран.

Интересант ли Россия?

Чего нельзя сказать о противнике Украины – России. Так нужен ли был российскому режиму такой консолидирующий фактор как масштабный теракт с множеством жертв, причем в самом фешенебельном центре столицы? Можно предположить. Потому как, в условиях общеевропейской поддержки Украины оружием и финансами, принятых решений о поставках ракет дальнего действия и начала совместного с европейцами производства оружия в самой Украине и ожидания истребителей F-16 наряду с обсуждением инициированного Францией введения войск коалиции Москве нужно любыми способами принудить Киев к подписанию мирного договора на своих условиях. И теракт в столице России, в центре вместимостью на 6 000 человек, который можно свалить на Украину, вполне подходящий аргумент, чтобы рассорить ее с союзниками.

Хотя официальный Киев сразу же после теракта категорически отверг обвинения в причастности, ГУР Украины назвало событие в «Крокусе» «сознательной провокацией», а представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов уже назвал «басней» и «чушью» предположения Федеральной службы РФ якобы об украинском следе. «…Представить себе, что после более двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в приграничные регионы, которые больше всего насыщены сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни», — доходчиво объяснил он «откровенным невеждам» и «зазомбированному российскому населению». Его нечаянно «поддержал» посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, который заявил, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холл» пытались бежать в Беларусь, и беларуские спецслужбы помогали РФ выполнить задачу не дать уйти террористам через границу, чем закрыл открытое Путиным для террористов «окно» в Украину.

Жестко отреагировал на обвинения в причастности Украины президент Владимир Зеленский, отметив, что россияне пришли в Украину и сжигают города, и Украину же пытаются обвинить. «Они пытают, насилуют наших людей — и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны».

Итак, получается, что выгодоприобретатель при всех раскладах – Россия. Но поверит ли Запад российской версии, вот в чем вопрос… Не похоже. Соответственно, поведется ли российский народ на очередную кровавую провокацию, преследующую политические цели – как это было в случае с терактом на Каширском шоссе в Москве в 1999 году, когда агент ФСБ заложил под дом взрывчатку, чтобы власть оправдала войну против Чечни, и терактами в Рязани с той же целью?

Стоит задаться простым вопросом – как удалось террористам в стране с тоталитарным контролем спецслужб над соцсетями и мобильной связью, где запрещено даже вольнодумство, заполучить такое количество оружия, проехать незамеченными в автомобиле и войти в фешенебельный «Крокус-Сити?» А после теракта сесть в подержанное «Рено», на котором и приехали, проехать на нем 350 км до Брянской области и только там быть задержанными? И почему спецназ из расположенного прямо напротив «Крокус Сити» здания Главного управления региональной безопасности Московской области ехал туда более часа?

Все это информация к размышлению. Но одно неопровержимо: использование Россией мирового терроризма — «Талибана», ХАМАС, хуситов, РКК, и еще многих других террористических организаций на африканском континенте — в своих интересах.