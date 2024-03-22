В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу вечером была открыта стрельба — перед началом концерта рок-группы «Пикник». РИА-Новости сообщает, что «минимум три человека в камуфляже открыли огонь». Сообщается также о взрыве и пожаре в здании.
По их данным 12 человек погибли, а 35 пострадали. Очевидцы рассказали «РИА Новости», что трое неизвестных мужчин в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия.
В Crocus City Hall начался пожар, Baza утверждает, что в здании произошел взрыв. На видеозаписи, которой поделилось издание, видны клубы дыма и языки пламени.