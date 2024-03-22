По их данным 12 человек погибли, а 35 пострадали. Очевидцы рассказали «РИА Новости», что трое неизвестных мужчин в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия.

В Crocus City Hall начался пожар, Baza утверждает, что в здании произошел взрыв. На видеозаписи, которой поделилось издание, видны клубы дыма и языки пламени.