13 и 14 января впервые в Баку состоится шоу на льду «Сказки Плющенко», сообщает #.

Шоу состоится в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко представят на льду самые яркие фрагменты из известных сказок.

Зрителей ждёт встреча с Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, они вместе со зрителями побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи Гномов.

Яркие эксклюзивные костюмы, уникальные номера на льду, классическая и современная музыка в фееричном праздничном гала-шоу на льду «Сказки Плющенко» пройдет с участием звезд российского фигурного катания: трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Гран-При Евгением Плющенко, вундеркиндом русского фигурного катания и серебряным призером олимпиады в Пекине — Александры Трусовой, чемпионкой Европы в одиночном катании Аленой Косторной и ее партнером по парному катанию Георгием Куница, Лизы Нугумановой, Александром Плющенко и др.