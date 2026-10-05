В Баку и на Абшеронском полуострове 6–7 октября в первой половине дня местами ожидаются периодические дожди.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, днем 6 октября в отдельных местах на полуострове дожди могут носить кратковременный ливневый характер, а ночью и утром 7 октября — усилиться.

В районах Азербайджана с вечера 6 октября до дня 7 октября местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах они будут интенсивными, возможны грозы и град, а в горных районах — снег.

В связи с ожидаемыми осадками возможно повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременное прохождение паводков и селевых потоков по некоторым рекам Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона, а также Нахчыванской АР.