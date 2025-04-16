17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются ливни, которые к утру постепенно прекратятся.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать порывистый северо-западный ветер, который к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем — ​​12-16° тепла. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 50-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем — ​​13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем — ​​0-5° тепла.