10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, начиная с утренних часов в некоторых частях полуострова ожидаются ливни и грозы, ночью и утром временами будет наблюдаться туман. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11, днем ​​- 11-13° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, временами ливневого характера, грозы и град. В некоторых горных районах выпадет снег. Ночью и утром временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем ​​- 15-19° тепла, в горах ночью 4-9, днем ​​- 9-14° тепла.