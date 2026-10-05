НАТО разрабатывает стратегию по достижению быстрой победы над российскими войсками в случае их потенциального вторжения в страны восточного фланга альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на текст незасекреченной версии документа под названием «Теория победы». В стратегии подчеркивается исключительно оборонительный характер НАТО и заявляется, что в случае нападения альянс «заблокирует вторжение», задействовав связку из сухопутных сил и других средств в рамках Инициативы по сдерживанию на восточном фланге НАТО.

Это концепция, в основе которой — использование недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и наведение на цель с помощью ИИ, говорится в документе. Согласно проекту стратегии, обеспечив себе таким образом свободу маневра, НАТО попытается уничтожить систему управления российскими войсками с целью быстрого и сокрушительного разгрома наступающих сил. Документ призван продемонстрировать союзникам способы интеграции традиционных типов вооружений с новыми возможностями, появившимися вследствие вторжения РФ в Украину, а также простимулировать наращивание оборонных инвестиций и повышение качества подготовки, сообщили источники агентства.

В стратегии также подчеркивается, что НАТО необходимо избегать непреднамеренных провокаций, и отдельно отмечается важность коллективного противодействия гибридным угрозам — агрессивным действиям, не достигающим порога открытого конфликта, — как неотъемлемой части сдерживания. Альянс, демонстрируя свою готовность к ответу, стремится к тому, чтобы противник пришел к выводу о невозможности своей победы, говорится в документе.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич представит план в Польше 12 октября. Представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл не стал раскрывать детали плана, но подчеркнул «исключительно оборонительный характер» НАТО.

«»Теория победы» верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проста: сохранять преимущество НАТО. Учитывая нестабильную и сложную ситуацию в сфере глобальной безопасности, нам необходимо уже сейчас создавать условия для сдерживания агрессии и, в случае необходимости, для победы при нападении», — заявил он. (themoscowtimes.com)