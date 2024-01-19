Россия может подготовить новый план нападения на Украину летом.

Как передает #, об этом говорится в статье, опубликованной в Financial Times.

Цель новой атаки – это полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ссылаясь на украинскую армию, издание не отрицает, что Россия может попытаться отбить Харьков и Киев. Конечная цель президента России Владимира Путина остается неизменной – захват всей Украины.

После неудачного контрнаступления летом прошлого года Украина меняет свою тактику и переходит к «активной обороне».

Официальное лицо на Западе сообщило изданию, что эта стратегия предполагает не только удержание линии обороны, но и поиск слабых мест противника, в том числе, нанесение авиаударов на дальние расстояния.

По мнению издания, это позволит Украине укрепить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда украинское контрнаступление будет иметь больше шансов на успех. Сильнейшие союзники Украины также поддерживают переход Киева к стратегии «активной обороны».