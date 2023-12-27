С 2025 года в Грузии призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться «Национальная срочная военная служба». При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, Грузия достигнет цели – создаст безопасную среду, снизит риски и будет иметь боеспособную армию, которая сможет противостоять противнику любого состава.

С 2025 года вступит в силу обновленный Кодекс обороны. Новшества коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы и структуры Сил обороны Грузии. Согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.

Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.

При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45, для сержантов увеличится с 50 до 55 лет.

Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск. За призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тыс. лари (около 2 тыс. долларов).