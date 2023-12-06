Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело в связи с хищением государственных средств в средней школе села Шихарх.

Об этом сообщили в прокуратуре Тертерского района.

Расследование было проведено на основании обращения граждан о нарушениях в средней школе №1 имени Дагыстана Азизова.

По итогам расследования выявлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате государственных средств в крупном объеме.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 УК (присвоение и растрата с использованием служебного положения).