В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о ранении офицера Государственной пограничной службы Азербайджана старшего лейтенанта Мамедова Ровшана Узеир оглы в результате обстрела с армянской стороны.

Как сообщили в военной прокуратуре, на основании полученной информации совместно с сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры были проведены соответствующие следственные мероприятия.

По факту в военной прокуратуре Губадлинского района по статьям 29120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) и 29120.2.12 (попытка убийства человека из-за национальной, расовой, религиозной принадлежности) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.

Отметим, что 10 апреля около 15:20 на территории службы пограничного боевого пункта в районе населенного пункта Джиджимли Губадлинского района отдельной пограничной дивизии “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), было установлено, что двумя лицами со стороны села Неркин Хнзореск Армении была нарушена государственная граница и 200 голов скота были перемещены примерно на 300 метров на территорию Азербайджана.

«Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвращающий нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов.

Военнослужащий незамедлительно был эвакуирован в медицинское учреждение.

В настоящее время оперативные условия стабильны и находятся под контролем наших подразделений.

Ответственность за эту очередную провокацию армянской стороны полностью ложится на военно-политическое руководство Армении», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.