Посол Ирана в Армении Мехди Субхани на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как Иран относится к поставкам индийского оружия в Армению, заявил, что Тегеран выступает за «усиление» Армении и решения, которые помогут миру и стабильности в регионе, сообщает Новости Армении.

«Мы выступаем за укрепление, усиление Армении и готовы помочь ей во всем, что будет содействовать миру и стабильности в регионе», – важно заявил иранский дипломат.

Кроме того, он добавил, что Тегеран поддерживает инициативу «Перекресток мира» армянского правительства. По его словам, для Ирана предпочтительнее путь через Армению, а не через Азербайджан. Армянский путь, утверждает он, короче азербайджанского на два дня.

«Позиция Ирана в этом вопросе очень ясна, и мы всегда ее подчеркивали: дороги должны быть под суверенитетом страны, по которой они проходят. Мы против изменения границ и геополитических изменений в регионе», – сказал Субхани.