Сегодня в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы.

Для участия в президентских выборах зарегистрированы семь кандидатов, включая действующего главу государства Ильхама Алиева.

По всей стране будут работать свыше 6,3 тыс. избирательных участков. Число избирателей составляет около 6,5 млн человек.

Для проживающих за рубежом граждан Азербайджана в 37 странах открыто 49 избирательных участков.

В качестве наблюдателей на выборах зарегистрировались около 85 тыс. человек. Для наблюдения за выборами также были аккредитованы 49 международных организаций и 800 человек, представляющих 70 стран мира.

За выборами в Азербайджане будут следить 63 международные медиа-организации из Турции, России, Германии, Италии, Японии и других стран.

Избирательные участки откроются также в районах, освобожденных Азербайджаном от армянской оккупации. Таким образом, впервые за 30 лет президентские выборы пройдут на всей территории Азербайджана.

В городе Шуша, «жемчужине» Карабаха, в Ханкенди, который когда-то использовался в качестве «столицы» сепаратистской армянской администрацией, в Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы Лачине и Кельбаджаре проголосуют более 22 тысяч избирателей.