Выборы президента начались в Словакии. С 07:00 (10:00 по бакинскому) до 22:00 (01:00 по бакинскому) проголосовать смогут около 4,3 млн избирателей республики с населением 5,5 млн человек. В стране, как проинформировала Центральная избирательная комиссия, действуют 5 938 избирательных участков.

На пост главы государства претендуют 10 человек. Фаворитом, согласно опросам населения, является спикер Национального совета (парламента) и лидер партии «Голос — социальная демократия» 48-летний Петер Пеллегрини. Его поддержка среди сограждан стабильно повышалась перед выборами.

Между тем социологи прогнозируют, что Пеллегрини вряд ли сможет набрать свыше 50% голосов, что позволило бы ему стать президентом по итогам первого тура выборов. Датой второго тура определено 6 апреля.

После закрытия вечером избирательных участков в течение нескольких часов будет проходить подсчет голосов. Итоги выборов станут известны 24 марта. (ТАСС)