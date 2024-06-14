Тут сперва заметим, что в настоящее время в нашей стране не только среди обычных людей, даже в лагере политических аналитиков и политологов доверие и симпатия к братской Турции так велики, что порою даже самые спорные и сомнительные заявления и решения турецких политиков и дипломатов кажутся нам чуть ли не истиной в первой инстанции. Напомним, что в свое время так было и с «заявлениями» о выходе Турции из НАТО, «прогнозами» о том, что якобы в самое ближайшее время Анкара станет членом ШОС, даже ЕЭАС.

И тогда некоторые политические аналитики, политологи чуть ли не хором говорили и писали, что это будет самым верным решением и шагом, потому что Анкара только так может наказать своих ненадежных западных партнеров.

Так случилось и с вестью о том, что братская Турция якобы решила стать членом другого пророссийского геополитического формата, т.е. БРИКС. Даже сообщалось, что Анкара в самое ближайшее время получит статус государства – наблюдателя в этой организации. Причину подобного «решения» Анкары объясняли тем, что Турция не хочет ограничивать себя геополитическими рамками НАТО, якобы только таким путем она может приобрести более широкую плоскость деятельности, и только после этого США и Европа наконец-то поймут, какого важного союзника они потеряли…

Но чуть забегая вперед, заметим, что мы до сих пор не верим в правдивость и достоверность разговоров о вступлении Турции в БРИКС. Во-первых, еще неизвестно, что представляет собой эта организация? Что она имеет под собой: геополитический или же геоэкономический формат сотрудничества? Есть ли у нее хоть какие-то функциональные рабочие механизмы? Какие дивиденды она обещает своим членам?

Признаться, пока нет, как говорится, стопроцентной ясности в этих вопросах. Известно только то, что выигрывает от подобных «союзов» пока Россия, и то условно. Если не ошибаемся, в прошлом году российский президент В.Путин не смог участвовать на очередном саммите БРИКС, который проходил в Южноафриканской Республике, потому что члены этой организации не смогли дать гарантии российскому президенту, что в случае его прибытия в Южную Африку на него не наденут наручники. Именно по этой причине, Путин участвовал в работе саммита только онлайн.

Во-вторых, вновь заметим, что в недалеком прошлом российские аналитики и политики трубили и о «выходе» Турции из НАТО. Нечто подобное говорилось и об Иране – якобы он также «ищет» пути, чтобы стать членом ЕАЭС, даже СНГ и ОДКБ! Но сбылись ли эти прогнозы? Да, Иран является членом БРИКС, но несмотря на это, в Тегеране даже теоретически и гипотетически не размышляют об ЕАЭС, тем более об СНГ и ОДКБ.

В-третьих, прежде, чем говорить о «геополитических альтернативах» для Турции, не лучше ли попытаться ответить на один вопрос: разве политический и геополитический вес Анкары не определяются в большей степени тем, что она является членом НАТО? Ведь, в отличие от Китая, Турция не является «первой экономикой» мира, она также не ядерная сверхдержава, как Россия!

Следует отметить и такое обстоятельство, что несмотря на то, что Китай имеет самую мощную экономику мира и самую многочисленную армию (это ему позволяют большие демографические ресурсы), все же Пекин пока не смог утвердиться как ведущий, или один из ведущих геополитических полюсов мира, потому что он не имеет такую широкую военную инфраструктуру и такую развитую сеть союзников. Конечно, молодые тюркские государства также увеличивают геополитический вес Турции, но не стоит забывать, что этот процесс еще находится на начальном этапе, плюс, значительная часть этого политического ансамбля находится под «геополитическом зонтиком» России.

Тогда откуда же пошли разговоры об интеграции Турции в БРИКС? Думается, что сами турецкие политики и дипломаты периодически выступают с подобными заявлениями, чтобы в США и Европе, как говорится, поняли с кем же они имеют дело. Поняли бы, что игнорировать Турцию нельзя, это может вызвать весьма и весьма негативные последствия для них. Да, это есть определенный способ давления на США и европейских партнеров, и он вызван тем, что у Анкары имеются серьезные проблемы со своими традиционными союзниками.

В плоскости США – Турция они достигли даже таких сфер, как военно-техническое сотрудничество, и проблемы в этой плоскости всем известны – тут можно говорить о самолетах F-16, и о системах ПВО «Патриот».

Есть разногласия и по поводу региональных и глобальных проблем: следует заметить, что политика США и Турции не сходится даже в таком локальном вопросе, как ближневосточная проблема.

Достаточно проблем имеются и с европейскими партнерами: одни не продают военную технику Анкаре, другие поддерживают курдских сепаратистов…

С 1999 года Турция является государством-кандидатом в члены ЕС. Но процесс на этом остановился, никакого продвижения нет. Конечно, вовсе не все вырисовывается в «черных красках» –нет, Анкара входит в таможенное пространство ЕС, больше пятидесяти процентов экспорта страны связаны опять же с ЕС и европейскими странами. Все это позволяет сказать, что иногда надо оказывать давление на США и ЕС, чтобы они должным образом оценивали такого союзника, как Турция, которая имеет довольно широкий геополитический и геоэкономический выбор…