Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в «Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики», добавлен Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и кочевой путь».

Регистрационная часть документа отменена.