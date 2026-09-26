Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак обсудили на встрече в Баку вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

«Сегодня Россия и Азербайджан наращивают конструктивный диалог в сфере энергетики как по нефтегазовым вопросам, так и по электроэнергетическим, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и общую историю. Наши государства продолжают интенсивное и плодотворное взаимодействие в рамках Декларации о сотрудничестве ОПЕК+», — сказал Новак, его слова приводятся в сообщении правительства России.

Он также отметил, что поддержка Азербайджана и единое мнение двух стран по вопросам будущего нефтяной отрасли позволяют находить консенсус по важнейшим вопросам глобальной энергетической повестки и совместно реализовывать меры по стабилизации мирового рынка энергоресурсов. В завершение встречи Новак пригласил азербайджанских коллег принять участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет 14-16 октября 2026 года в Москве.