Правительственные делегации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна сегодня совершили взаимные визиты на территории двух стран.

Как сообщает Report, встреча стала практическим продолжением договоренностей, достигнутых 8 августа текущего года в Вашингтоне.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.

Руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи госкомиссий по делимитации государственной границы Азербайджана и Армении.