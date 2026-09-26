На Бакинской трассе стартовала вторая основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-2.

Как сообщает корреспондент Trend, пилоты будут вести борьбу на протяжении 29 кругов или 60 минут + 1 круг.

С первой позиции в основной гонке стартует пилот команды Rodin Motorsport Мартиниус Стенсхорн. Он завоевал поул-позицию в ходе второго квалификационного заезда, состоявшегося в четверг, показав результат 1 минута 53,728 секунды. Напарник по команде Александр Данн с показателем 1 минута 54,173 секунды расположился на втором месте. Таким образом, Rodin Motorsport сохранила за собой первые две стартовые позиции и для Feature Race 2.

Первую позицию на второй линии стартовой решетки занял текущий лидер чемпионата Рафаэль Камара. За ним расположились пилот PREMA Racing Мари Боя, Куш Майни из ART Grand Prix и Ноэль Леон из Campos Racing. Другой главный претендент на титул в чемпионате — Никола Цолов — стартует с восьмого места.

Бакинский этап имеет особую важность с точки зрения борьбы в чемпионате. В первой основной гонке, состоявшейся в пятницу, победу одержал Александр Данн, Мартиниус Стенсхорн занял второе место, а Дино Беганович — третье. Рафаэль Камара, финишировав четвертым, перехватил лидерство в личном зачете. Никола Цолов завершить гонку не смог. В результате Камара вырвался в лидеры со 182 очками, Цолов со 181 очком опустился на вторую строчку, а Данн со 174 очками поднялся на третью позицию.

Дино Беганович также провел продуктивный первый гоночный день в Баку. Пилот DAMS Lucas Oil сначала победил в спринтерской гонке, а затем завершил Feature Race 1 на третьей позиции. В спринте Лоренс Ван Хупен занял второе место, а Александр Данн — третье.

В рамках программы Формулы-2 на Гран-при Азербайджана в этом году разыгрывается в общей сложности 67 очков. Это означает, что результаты бакинского этапа могут серьезно повлиять на итоговое положение участников в чемпионате.

Отметим, что в Баку проходит 12-й этап календаря Формулы-2. До конца сезона остается еще два этапа — гонки на трассах Лусаил в Катаре и Яс-Марина в Объединенных Арабских Эмиратах.