На Гран-при Азербайджана завершилась первая основная гонка Формулы-2.

Победу одержал пилот «Родин Моторспорт» Алекс Данн, опередивший всех соперников.

Формула-2 считается последней ступенью перед переходом молодых пилотов в Формулу-1. Участники используют машины с практически одинаковыми техническими характеристиками, поэтому большое значение имеют мастерство гонщика и работа команды.

Бакинский этап сезона-2026 проходит в расширенном формате. Это единственный этап Формулы-2 в нынешнем сезоне, где предусмотрены две квалификационные сессии, один спринт и две основные гонки. Обычно программа уик-энда включает одну квалификацию, один спринт и одну основную гонку.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 завершится 26 сентября.