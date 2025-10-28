«Астон Мартин» объявил, что пилот Формулы-2 и юниор команды Джек Кроуфорд станет резервным гонщиком.

Как сообщает İdman.Biz, 20-летний американец получит повышение в следующем сезоне.

Кроуфорд, присоединившийся к программе подготовки молодых пилотов «Астон Мартин» в 2024 году, проехал на машинах Формулы-1 более 2000 км. Недавно он дебютировал на Гран-при Мехико, выступив в первой части свободной практики.

«Я невероятно горжусь тем, что меня утвердили в качестве третьего пилота на 2026 год. Это важный момент в моей карьере и огромная мотивация продолжать учиться и вносить свой вклад. За последние два сезона я многому научился, работая в Формуле-1, как в технологическом центре «Астон Мартин», так и на трассе. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать команду и продолжать развиваться как гонщик», — приводит слова Кроуфорда пресс-служба команды.