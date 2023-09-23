Американский пилот, который недавно в США катапультировался из современного истребителя F-35, после чего самолет на некоторое время бесследно исчез, приземлился во двор частного дома в Южной Каролине и вызвал помощь через службу 911.

Об этом стало известно из аудиозаписи звонка в экстренную службу, которую обнародовало агентство Associated Press, пишет «Европейская правда».

Четырехминутная запись фиксирует разговор трех человек: жителя Северного Чарльстона, который спокойно объясняет, что в его двор приземлился пилот с парашютом, пилота, который не знает, что произошло с его самолетом F-35, и озадаченной диспетчера, которая пытается понять это все.

«У нас пилот в доме, и я предполагаю, что он приземлился на моем заднем дворе, и мы пытаемся понять, можем ли мы доставить скорую помощь к дому, пожалуйста», – сказал во время разговора местный житель.

47-летний пилот сказал, что чувствует себя хорошо после падения, по его оценкам, с высоты примерно более 600 метров, только чувствует боль в спине. Житель отметил, что пилот выглядит хорошо.

«Госпожа, разбился военный самолет. Я пилот. Нам нужно запустить спасательную операцию… Я не знаю, где самолет. Он должен был где-то разбиться. Я катапультировался», – сказал пилот диспетчеру.

Позже во время разговора он еще раз попросил о медицинской помощи.