Несколько десятков протестующих ворвались во двор президентской резиденции на улице Атонели в центре Тбилиси.

Группа мужчин сломала ограждение и напала на нескольких представителей караула. Вскоре из здания резиденции появился спецназ и сотни патрульных полицейских. Против демонстрантов они применяли слезоточивый газ.

Среди участников штурма были хорошо экипированные мужчины, на некоторых были бронежилеты.

С площади Свободы на Атонели пришли еще сотни человек. Они требуют ключи от президентского дворца.

Протестующие направились к резиденции президента после призыва председателя политсовета «Единого национального движения», бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделава. Другой организатор митинга Паата Бурчуладзе объявил нынешнее правительство нелегитимным и призвал начать «мирную передачу власти».

Бурчуладзе потребовал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности (СГБ) Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и главу специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе.

Полицейские силы начали применять водометы против протестующих у резиденции президента Грузии в Тбилиси.

Из громкоговорителей демонстрантов призывают разойтись, в ответ летят камни. Периодически между протестующими и силовиками происходят столкновения.

Незадолго до начала разгона МВД распространило заявление, в котором говорилось, что акция вышла за рамки закона, и они вынуждены «применять соответствующие меры». (newsgeorgia.ge)