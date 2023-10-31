Несколько человек, протестующих против операции Израиля в секторе Газа, ворвались в Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. Кадры в прямом эфире показал телеканал CNN.

Участники акции подняли вверх руки, обмазанные красной краской, а также плакаты с призывами прекратить огонь в секторе Газа.

Главе внешнеполитического ведомства США пришлось несколько минут молча наблюдать, пока охрана выводила активистов.

Слушания проходили в сенатском комитете по ассигнованиям и были посвящены обсуждению президентского запроса на выделение 106 миллиардов на помощь Израилю и Украине. Блинкен заявил, что эти средства позволили бы ответить на гуманитарные нужды на Украине, в Газе, в Судане, Армении и других точках мира.

Ранее в Нью-Йорке протестующие блокировали Центральный вокзал и одно из зданий Конгресса.