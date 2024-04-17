Недовольные законом об иноагентах протестующие в Тбилиси направились к дому правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Идея пойти к дому правительства страны принадлежит руководителю одного из грузинских НПО Левану Цуцкиридзе, который утверждает, что шествие должно быть мирным, а участники не должны поддаваться на провокации.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту Грузии от украинизации, Грузия несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО).