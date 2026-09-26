Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшего в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, стартовавший с поула британский пилот «Мерседеса» первым завершил 51 круг на Бакинском городском кольце. В конце гонки Расселл оказался под серьезным давлением Макса Ферстаппена из «Ред Булл», однако сумел сохранить лидерство. На финише пилотов разделила всего 0,1 секунды. Для Расселла эта победа стала третьей в текущем сезоне.

Третье место занял еще один пилот «Ред Булл» Исак Хаджар. Следом финишировали Шарль Леклер, лидер чемпионата Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон. Первую десятку замкнули Арвид Линдблад, Эстебан Окон, Оливер Берман и Карлос Сайнс.

Первая десятка Гран-при Азербайджана:

Джордж Расселл — «Мерседес» Макс Ферстаппен — «Ред Булл» Исак Хаджар — «Ред Булл» Шарль Леклер — «Феррари» Кими Антонелли — «Мерседес» Льюис Хэмилтон — «Феррари» Арвид Линдблад — «Рейсинг Буллз» Эстебан Окон — «Хаас» Оливер Берман — «Хаас» Карлос Сайнс — «Уильямс»

Гонка не обошлась без происшествий. После аварии Александра Албона на трассу выехал автомобиль безопасности. Позже Франко Колапинто допустил ошибку после рестарта, в результате чего Пьер Гасли и Ландо Норрис были вынуждены прекратить борьбу. Оскар Пиастри долгое время претендовал на подиум, однако после блокировки колес потерял позиции и в итоге финишировал лишь 14-м.

После этапа в Баку Кими Антонелли сохранил лидерство в чемпионате, набрав 302 очка. Благодаря победе Расселл довел свой результат до 236 баллов и сократил отставание от напарника до 66 очков. Льюис Хэмилтон идет третьим с 199 баллами. Далее располагаются Ландо Норрис — 186, Шарль Леклер — 179, Макс Ферстаппен — 163, Оскар Пиастри — 120, Исак Хаджар — 86, Лиам Лоусон — 59 и Пьер Гасли — 41.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» еще более значительно. Команда лидирует с 538 очками. У «Феррари» 378 баллов, «Макларена» — 306, «Ред Булл» — 263, «Рейсинг Буллз» — 83, «Альпин» — 68, «Хааса» — 27, «Ауди» — 17, «Уильямса» — 12, «Астон Мартин» — 3. «Кадиллак» пока не набрал очков.

Примечательно, что год назад в Баку первые два места заняли те же пилоты, но в обратном порядке. Победителем Гран-при Азербайджана 2025 года стал Макс Ферстаппен, а Джордж Расселл финишировал вторым. Третье место тогда занял Карлос Сайнс.

На этот раз Расселл сумел взять реванш у прошлогоднего победителя бакинской гонки Ферстаппена.