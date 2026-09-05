Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Италии. Соревнования прошли на автодроме в Монце.

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри («Макларен»). Гасли впервые в карьере выиграл квалификацию.

Ранее сообщалось, что лидер общего зачета чемпионата итальянец Кими Антонелли («Мерседес») начнет гонку с последнего ряда стартовой решетки из-за штрафной смены двигателя. Антонелли стал седьмым.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 по бакинскому времени.