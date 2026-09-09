После Гран-при Италии в Монце между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером усилилась напряжённость из-за их столкновения на старте гонки, сообщает La Gazzetta Ferrari со ссылкой на журналиста Джулиано Дукессу в социальной сети Х.

«После Монцы напряжённость между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером возросла, и у обоих разные взгляды на их столкновение на старте. Вассёр обсудил ситуацию с пилотами, в то время как оба публично поддерживали его руководство в прошлом. Однако недавняя критика Хэмилтона оказывает давление на внутренний баланс команды и лидерство Вассёра», — говорится в сообщении.

Напомним, Шарль Леклер, стартовавший третьим, жёстко защищал позицию от Льюиса Хэмилтона в первом повороте, вытеснив напарника на гравий. Хэмилтон откатился на 10-е место. На третьем круге Леклер вылетел в «Параболике» и сошёл с дистанции. Британец финишировал шестым.

После гонки Хэмилтон выразил недовольство действиями напарника. А руководитель команды Фредерик Вассёр отметил, что итог первого поворота «плох для команды», и допустил введение командных приказов.

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выступил с критикой пилотов итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера, обвинив их в отсутствии единства.

«Самая большая проблема в «Феррари» на данный момент — это отсутствие сплочённости между пилотами. Если посмотреть иногда на интервью Льюиса, на то, как они ведут себя на трассе и с командой вне трассы, то удивляться не приходится: это не единый коллектив. Там борются друг против друга, оскорбляют друг друга по радио, а после гонки звучат взаимные обвинения»,- приводит слова Шумахера портал Sky Sports.