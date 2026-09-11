Sea Breeze и крупнейшая строительная компания Китая и мира China Construction Infrastructure Co., Ltd. (CSCEC Infrastructure) подписали соглашение о сотрудничестве по проекту Fire Island — нового насыпного острова в Каспийском море в рамках мастер-плана города-курорта Sea Breeze, сообщает #.

Документ подписали заместитель генерального директора CSCEC Infrastructure Цай Цзянчжоу и основатель и владелец города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов.

В рамках соглашения стороны договорились объединить свои возможности в области девелопмента и операционного управления, инженерии, инвестиций и финансировании.

Fire Island — новый насыпной остров в Каспийском море площадью 268 гектаров. Проект предусматривает создание современной жилой и курортной инфраструктуры с учетом принципов устойчивого развития. На территории острова также планируется строительство трассы для проведения азербайджанского этапа Формулы 1.

CSCEC Infrastructure — дочерняя компания China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC), выступающая одной из ключевых инвестиционных, строительных и операционных платформ группы в инфраструктурном секторе. Компания работает в таких направлениях, как городская и транспортная инфраструктура, энергетика, водоснабжение, экологические проекты, коммуникации и новая инфраструктура.