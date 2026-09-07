95-летнего бывшего генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна задержали после приземления на аэродроме Тирес в португальском Кашкайше в ходе плановой полицейской операции. Об этом сообщает портал Correio da Manha.

Согласно опубликованной информации, речь идет о незаконном провозе оружия на борту его личного самолета, где был найден дробовик неизвестной модели. Пока нет официальных данных о продвижении дела, однако известно, что Экклстоуна отпустили спустя несколько часов.

«Я вез ружье из Швейцарии в Португалию для стендовой стрельбы. Все просто. У меня там, дома, есть зарегистрированные ружья. Мы прошли таможню по прибытии – я знаю тамошних ребят – и у них не было никаких претензий, проблем. Затем уже после этого полицейский попросил досмотреть багаж», — рассказал позднее сам экс-гендиректор «Формулы-1» Daily Mail.

Он отметил, что его супруга отправилась в Лиссабон, чтобы сдать ружье и оплатить пошлину, которая необходима для ввоза оружия в страну. Примечательно, что в 2022 году у Экклстоуна были аналогичные проблемы — он был задержан в Бразилии за незаконное хранение оружия при посадке на частный борт и отпущен только после внесения залога.