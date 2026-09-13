В Индонезии пропал паром Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).

Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин. Связь с ним была потеряна в 02:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) после столкновения со штормом.

«Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине», — сообщил координатор поисково-спасательной операции. В ней задействованы военно-морские силы Индонезии, водная полиция и навигационные службы. В ведомстве отметили, что поиски ведутся в усиленном режиме.