Генеральный инспектор Пентагона опубликовал первый официальный отчет Минобороны США о потерях американской инфраструктуры и техники в результате войны с Ираном. Об этом пишет CNN.

В документе говорится, что в течение первых месяцев войны иранские удары повредили или уничтожили сотни зданий и сооружений на военных базах США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.

Кроме того, в отчете, охватывающем период с начала войны 28 февраля по 30 июня, подтвержден дефицит ключевых запасов боеприпасов США.

В отчете говорится, что удары Ирана привели к значительным изменениям в традиционных методах действий американской армии в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США «передислоцировало персонал, ресурсы и склады», поскольку они подверглись атакам со стороны Ирана и его союзных сил.

В отчете отмечается, что среди этих мер был вывод вертолетов медицинской эвакуации армии из Ирака и Кувейта, что означает, что «большинство медицинских эвакуаций осуществлялось наземным транспортом… в местные лечебные учреждения».

В то же время уничтожение регионального центра ВМС в Бахрейне, который, по словам исполняющего обязанности секретаря ВМС Хунга Као, Иран недавно «разнес в щепки», привело к «значительным трудностям» в создании «надлежащих военно-морских баз и портов обеспечения».

Из-за этого периодический дефицит поставок и перебои в работе региональной военной почтовой системы усугубили трудности, с которыми сталкивались американские моряки во время рекордно длительных развертываний в Персидском заливе для поддержки авиаударов по Ирану и, в последние месяцы, блокады его портов.

«Изменения в военном присутствии на Ближнем Востоке могут стать постоянными — представители военных и разведывательных кругов тихо обсуждали перспективу длительного сокращения численности американского персонала и объектов в регионе после завершения войны», — сообщили CNN шесть источников.

Согласно отчету, ущерб, нанесенный Ираном дипломатическим объектам США на Ближнем Востоке, составляет около 184 млн долларов.