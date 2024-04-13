В Турции продолжают операцию по спасению людей, застрявших на канатной дороге в провинции Анталья. Число эвакуированных с канатной дороги в турецкой провинции Анталья достигло 112, продолжается операция по спасению еще 72 человек.

Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети «Х».

«Эвакуированы 112 человек из 15 кабинок, спасательная операция продолжается», — отметил он.

По данным турецких СМИ, одна из опор канатной дороги рухнула по неизвестным на данный момент причинам. Одна из кабинок сорвалась с троса и ударилась об рухнувшую опору. Находившиеся в данной кабинке 8 человек упали на скалистый участок, один из них скончался на месте.