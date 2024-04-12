Кабинка канатной дороги в турецкой Анталье рухнула вместе с людьми. Она сорвалась с троса, как минимум один человек погиб, семеро ранены передает местный телеканал TRT.

Почему произошло ЧП, пока неизвестно. Фуникулер временно остановили, сейчас спасатели эвакуируют людей из других кабин. Канатная дорога расположена в районе Коньяалты.

Очевидец рассказал, что сначала раздался звук, похожий на взрыв, канатную дорогу сильно затрясло, затем кабинка рухнула. На место приехали отряды пожарных и бригады скорой помощи.