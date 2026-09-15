Израильские военнослужащие похитили журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Вифлеем. Об этом сообщил сам телеканал.

По словам одного из коллег Хамед, израильтяне задержали всю съемочную группу, обыскали, после чего операторов отпустили, а саму журналистку увезли в неизвестном направлении.

Press TV напомнил, что Накка Хамед уже дважды становилась мишенью во время своей работы на Западном берегу. Первый раз журналистка получила ранения во время эфира из лагеря беженцев Каландия в декабре прошлого года, а второй раз попала под обстрел 6 августа этого года.