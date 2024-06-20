Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистку Фариду Курбангалееву. Росфинмониторинг внёс её в реестр лиц, которые, по мнению российских властей, могут быть причастны к терроризму или экстремизму. Об этом сообщает Идель.Реалии.

В базе розыска МВД не сообщается, за что разыскивается человек. Однако из маркировки в списке Росфинмониторинга следует, что её дело может быть связано с обвинениями в поддержке или оправдании терроризма.

Курбангалеева написала у себя в фейсбуке, что решения российских властей не повлияют на её деятельность. Она заявила, что знает, почему Россия её преследует: «За то, что я открыто говорю о том, что государство Россия, гражданкой которого я являюсь, ведёт преступную захватническую войну в Украине, порабощает народы, стирает идентичности, пытает, грабит, насилует, ворует и подавляет любое инакомыслие».

Курбангалеева живёт в Праге. Она начала карьеру журналистки в Казани, где с 1998 по 2007 год работала на ГТРК «Татарстан». С 2007 по 2014 год работала в редакции новостей на телеканале «Россия-1». В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, журналистка покинула федеральный канал. Она уехала из России и в настоящее время сотрудничает с рядом независимых русскоязычных СМИ. В 2018–2021 годах она работала ведущей на телеканале «Настоящее время».

Также сейчас журналистка развивает собственный ютуб-канал, на который подписаны более 30 тысяч человек. Одно из последних интервью Курбангалеева записала с муфтием мусульман Украины Саидом Исмагниловым, который сейчас воюет в рядах ВСУ. (svoboda.org)