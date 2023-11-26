Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp. Карточка Энди Стоуна появилась в базе ведомства, обратила внимание «Медиазона».

По данным издания, пресс-секретарь Meta был объявлен в розыск еще в феврале 2023 года. До этого, в марте 2022-го, Следственный комитет завел на него уголовное дело о «содействии терроризму» (часть 2 статьи 205.1 УК). Поводом стало то, что администрация Facebook разрешила украинским пользователям призывать к смерти «российских захватчиков» после вторжения РФ в страну.

В ведомстве отметили, что «Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения». В ноябре 2023 года российский суд санкционировал его заочный арест.

В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской организацией. Facebook был заблокирован в России 4 марта 2022 года, еще до изменения пользовательских правил, а Instagram — 14 марта. Работу мессенджера WhatsApp решение суда не затронуло.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес Meta в реестр террористов и экстремистов. При этом прокуратура приравняла рекламу в запрещенных соцсетях к «участию в экстремистской деятельности» и выдала несколько предостережений блогерам.

Также в прокуратуре сочли экстремизмом «совершение действий по привлечению пользователей» в эти соцсети. Ведомство предупредило, что оно может рассматривать размещение материалов в соцсетях как «форму участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней». (moscowtimes.ru)