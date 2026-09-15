О смерти Маки сообщили в его официальном аккаунте в Instagram. Он посвятил индустрии моды и шоу-бизнесу более шести десятилетий и создавал наряды для Мэрилин Монро, Шер, Элтона Джона, Тины Тернер, Дайаны Росс, Бетт Мидлер, Кэрол Бернетт и других звезд.

Маки принимал участие в создании знаменитого эскиза классического платья Мэрилин Монро, в котором она в 1962 году исполнила свой знаменитый номер «Happy Birthday, Mr. President» для Джона Кеннеди. Само платье было разработано Жаном Луи, однако после того, как Монро попросила создать для нее облегающий, практически «обнаженный» наряд для европейского вечера, Луи поручил Маки подготовить предварительный эскиз.

Одними из самых известных работ Маки стали сценические костюмы Шер, в том числе знаменитый наряд с перьями на церемонии «Оскар» в 1986 году, а также платье Кэрол Бернетт для пародии на «Унесенных ветром». Он также разработал экстравагантный костюм Дональда Дака для выступления Элтона Джона в Центральном парке Нью-Йорка.

Маки был обладателем девяти премий «Эмми» и премии «Тони», трижды номинировался на «Оскар». Он также сотрудничал с Mattel, создавая коллекции кукол Barbie, и продолжал работать с крупнейшими артистами уже в XXI веке, среди которых Майли Сайрус, Зендая и Пинк.