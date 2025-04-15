Минюст признал деятельность фонда британского исполнителя Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation) нежелательной на территории России, следует из информации на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура, принявшая решение о нежелательности фонда, утверждала, что организация «сосредоточена» на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, «западных моделей семьи» и смены пола. Также ведомство сообщило, что фонд негативно относится к политике стран, «защищающих традиционные духовно-нравственные ценности», а после февраля 2022 года «участвует в информационной кампании Запада по очернению России».

Фонд был основан в США в 1992 году певцом Элтоном Джоном. В 1993 году отделение фонда появилось в Великобритании. Согласно информации на сайте фонда, за время существования организация собрала более $600 млн для поддержки здравоохранения в сфере лечения и профилактики СПИДа и ВИЧ.