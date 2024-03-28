Племянник убитого 60 лет назад президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший официально объявил, что кандидатом в вице-президенты с ним в паре пойдет бывшая жена соучредителя Google Сергея Брина Николь Шенахан.

38-летняя адвокат и филантроп Николь Энн Шенахан была замужем за одним из самых богатых людей планеты Сергеем Брином в течение пяти лет. Они развелись в прошлом году.

Опросы показывают, что шансы 70-летнего Кеннеди занять Белый дом близки к нулю. Для начала ему нужно хотя бы получить право попасть в бюллетени в большинстве штатов — а во многих штатах условием для этого является наличие кандидата в вице-президенты.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — сын сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году в то время, когда он баллотировался в президенты. Дядя нынешнего независимого кандидата, президент Джон Кеннеди, был убит пятью годами раньше.

Сам Роберт Ф. Кеннеди-младший — юрист, защитник окружающей среды и видный сторонник конспирологических теорий о вреде прививок вообще и прививок от ковида в частности.