Обнародован прогноз погоды на 14 сентября.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18–21° тепла, днём — 26–31° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность – ночью 70-75%, днём – 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днём в некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16–21° тепла, днём — 28–33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём – 20-25° тепла.