Государственный департамент США в ночь на среду обновил рекомендации для американцев, намеревающихся посетить Саудовскую Аравию, призвав пересмотреть планы на фоне продолжающегося конфликта Вашингтона и Тегерана, а также действий йеменских хуситов в регионе.

«Королевство Саудовская Аравия: Уровень 3 — Пересмотрите планы поездки», — говорится в опубликованном на сайте предупреждении американского дипведомства.

Согласно сообщению, эта рекомендация связана в том числе с «риском нанесения ударов иранскими беспилотниками и ракетами по американским интересам».

«В некоторых районах риск повышенный. (…) Не ездите на границу с Йеменом из-за угрозы терроризма», — добавили в госдепе.

Для самого Йемена, где продолжается конфликт между международно признанным правительством, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и движением «Ансар Аллах» (хуситы), госдеп оставил действующий c декабря прошлого года «Уровень 4», призывающий воздержаться от поездки в страну.