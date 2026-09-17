Ученые обнаружили на Луне кратер, по размерам превосходящий римский Колизей, который образовался в результате падения фрагмента астероида или кометы в 2024 году, сообщает CBS News.

Диаметр кратера составляет около 222 м, глубина — до 43 м. Его обнаружил орбитальный аппарат NASA — Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который зафиксировал изменения на поверхности спутника в период между апрелем и маем 2024 года. Удар не был замечен телескопами в реальном времени, а первые снимки были идентифицированы лишь в августе 2025 года.

Кратер получил имя Томаса МакГетчина, бывшего директора Лунного и планетарного института в Хьюстоне. Он втрое превышает предыдущий рекорд, установленный LRO десять лет назад. По оценкам исследователей, события подобного масштаба происходят примерно раз в 130 лет.

Анализ данных показал, что выброс лунного грунта распространился более чем на 100 км, а угол разлёта материала оказался выше ожидаемого. Отдельное исследование выявило четырёхкилометровую «холодную зону» вокруг кратера, что указывает на разрыхление верхнего слоя реголита.

LRO работает на орбите Луны с 2009 года и обеспечивает мониторинг поверхности перед предстоящими пилотируемыми миссиями. По данным NASA, верхний слой лунного грунта полностью переворачивается примерно каждые 80 тыс. лет — быстрее, чем считалось ранее. Ведомство планирует использовать новые данные для оценки рисков при строительстве будущей лунной базы, включая вероятность попадания выброшенного материала в район инфраструктуры.