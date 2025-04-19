Японская компания Asahi Shuzo собирается провести эксперимент по приготовлению саке премиум-класса на Международной космической станции, а затем и на Луне, сообщает South China Morning Post.

Стоимость элитного алкоголя, сваренного в космосе, будет достигать $738 тысяч за 100 мл, сообщает life.ru.

Это не просто разовая попытка ради пиара, а скорее начало: от Луны к другим возможностям, — указал президент и генеральный директор Asahi Shuzo Кадзухиро Сакураи.

По его словам, вдохновение компания черпает от американских исследователей. Особенно японцы заинтересовались программой «Артемида». Согласно ей, человек в ближайшем будущем сможет постоянно находиться на спутнике Земли.

Сакураи добавил, что жители Луны не смогут прожить без алкогольных напитков. Поэтому нужно заранее позаботиться об этом.

Осенью этого года производители хотят доставить груз с необходимым оборудованием для сбора космической пивоварни. Местные космонавты уже прониклись этой идеей.