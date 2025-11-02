Японская туристическая компания Nippon Travel планирует с 2030 года космические перелёты между Токио и Нью-Йорком. Стоимость билета составит примерно 100 млн йен (650 тысяч долларов США). Заявки на полёты начнут принимать уже в 2026 финансовом году, передает snob.ru.

Аппараты будут запускаться с морской платформы, а сам полёт пройдёт через космос. Время в пути между Токио и Нью-Йорком составит около часа. В дальнейшем компания планирует расширить маршруты на другие города США и создать возможность быстрого перемещения между любыми точками планеты.

В 2026 году будущие пассажиры смогут попробовать космическую еду и посетить экскурсии на наземных объектах, связанных с космосом. Сам проект полётов стартует в 2030 году, а к 2040-м годам рассматривается организация пребывания пассажиров на орбите.

Президент Innovative Space Carrier Кодзиро Хатада отметил, что с увеличением числа рейсов стоимость билетов может снизиться. Каждое новое устройство для перевозки пассажиров будет выполнять несколько полётов, что позволит оптимизировать расходы. Проект реализуется вместе с японским стартапом Innovative Space Carrier, который разрабатывает многоразовые ракеты.