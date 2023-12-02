Великобритания, США и Австралия в рамках пакта безопасности AUKUS договорились о создании сети мощных радаров для наблюдения за дальним космосом, сообщает Sky News.

Эти радары, которые планируется разместить в Великобритании, США и Австралии, будут отслеживать и идентифицировать объекты на расстоянии до 22 000 миль от Земли. Ожидается, что радар в Великобритании будет введен в эксплуатацию в Уэльсе к 2030 году, а австралийский радар будет готов к 2026 году.

Эта сеть, известная как программа Deep Space Advanced Radar Capability (DARC), будет обеспечивать глобальное покрытие и обнаруживать потенциальные угрозы для оборонных и гражданских космических систем. Британский радар будет построен в казармах Коудор в Пембрукшире, где в настоящее время располагается полк связи британской армии. Ожидается, что проект принесет экономическую выгоду, включая строительные работы и до 100 долгосрочных рабочих мест.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подчеркнул важность этой инициативы для решения проблемы растущего риска космических войн, заявив, что она позволит Великобритании обнаруживать, отслеживать и идентифицировать объекты в дальнем космосе с большей чувствительностью и точностью, чем существующие системы.