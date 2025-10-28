Шведская военно-промышленная компания SААВ получила от армии США заказ на радары Giraffe 1X. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

Стоимость заказа составляет около $46 млн. Он был оформлен в третьем квартале 2025 года.

«SААВ начнет поставки систем Giraffe 1X с 2026 года. Заказ подчеркивает растущий спрос на передовые радиолокационные технологии SААВ для укрепления возможностей противовоздушной обороны и борьбы с БПЛА по всему миру», — говорится в сообщении.

Giraffe 1X может использоваться как мобильный, развертываемый или стационарный, интегрируемый как в наземные, так и в морские платформы, поясняется в пресс-релизе.