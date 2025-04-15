Американская инвестиционная компания BlackRock намерена приобрести у гонконгской CK Hutchison Holdings лишь два порта, расположенных в стратегически важной зоне Панамского канала. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Еще 41 порт из портфеля CK Hutchison, согласно информации издания, будет приобретен итальянской компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) через свою дочернюю компанию Terminal Investment Limited (TiL).

«Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля», — отметил источник.

В настоящее время CK Hutchison владеет 80% акций этих 43 портов.