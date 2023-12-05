Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел получил контроль над двумя компаниями, которые ранее принадлежали отцу, сообщил телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Речь идёт о компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые занимаются, в частности, поставками продуктов питания и заработали миллиарды рублей на госзаказах.

Издание «Фонтанка» в свою очередь отмечает, что официально сын Евгения Пригожина стал «доверительным управляющим» согласно официальному делу о наследстве, которое было открыто 8 сентября 2023 года.

23 августа частный самолёт Embraer, которым пользовался Евгений Пригожин, взорвался в воздухе и потерпел крушение над Тверской областью. По официальной версии, основатель ЧВК «Вагнер» и несколько ближайших его соратников погибли. Похороны Пригожина прошли фактически в закрытом режиме.

За два месяца до этого Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России, во время которого были сбиты несколько вертолётов и один самолёт российской армии, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны «вагнеровцев» . Экипажи нескольких бортов погибли.

Президент России Владимир Путин сначала обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже, комментируя крушение самолёта Пригожина, российский президент намекнул, что по версии Следственного комитета борт взорвался изнутри по причине неосторожного обращения с боеприпасами. Официально расследование до сих пор не завершено. Некоторые из соратников Пригожина считают, что самолёт бизнесмена был целенаправленно сбит. (svoboda.org)