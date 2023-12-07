Украина совместно с двумя американскими компаниями будет производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

«У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов будет длиться годы», — подчеркнул Камышин.

Как уточнил министр, процесс производства таких снарядов длится по меньшей мере два-три года.

Он добавил, что для начала производства Украине нужны технологии, которыми обладают страны Запада.

«Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны», — подчеркнул чиновник.

Стоит заметить, что 6-7 декабря в Вашингтоне проходит американско-украинская конференция, на которой главным вопросом является оборонное производство.